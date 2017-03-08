夢想大學堂下江南 夏于喬舞文弄墨High翻南昌大學

闊別多年重新提筆，夏于喬在夢想大學堂裡和各國學生一起寫書法。（圖片由旺旺中時北京提供）

闊別多年夏于喬提筆寫書法 臨摹星雲大師墨寶上善若水

俗話說江南出才子，江西尤其多，從這句話可以知道江西是文風鼎盛之地，而這也反應在，現在的江西第一學府『南昌大學』上。而這回跟著夢想大學堂前進南昌大學的夢想大使，是有臉蛋更有腦袋的喬喬夏于喬。可是當喬喬在南昌大學的孔子學院裡，遇上寫毛筆這一關時，頓時直嚷嚷筆好重提不起來。因為夏于喬說，小時候唸書時有書法課，所以寫是會寫，但不保證能看。而且距離上一次提起毛筆寫字，已經太久遠了不可考，很怕寫不好很丟臉。更重要的是，要臨摹的字，是佛光山開山祖師『星雲大師』在2011年送給南昌大學的墨寶『上善若水』，所以壓力更大。不過還好，孔子學院裡還有許多來自外國的留學生，讓夏于喬瞬間自信心又增加不少，所以下筆後表現還不錯！。

夏于喬在夢想大學堂的南昌大學站中，臨摹星雲大師贈予學校的『上善若水』四個字。（圖片由旺旺中時北京提供）

南昌大學校長周創兵來探班，但卻被夏于喬拖下水，下場比誰的記憶力好。（圖片由旺旺中時北京提供）

南昌大學茶藝隊揚名海內外 校長周創兵領軍記憶大考驗

南昌大學除了有負責弘揚中華文化給國際學生的孔子學院，是國際有名的之外，另外還有一支隊伍，更是經常在國際間走跳揚名海內外，那就是在上海世博會一戰成名的南昌大學茶藝隊。而茶藝隊的同學們不僅得泡的一手好茶，同時更要能把泡不同茶的意境，轉化成有茶文化的故事。像是茶藝隊就為了熱戀中的夏于喬，準備了一曲新娘茶，當作見面禮。除此之外，南昌大學的茶藝隊裡，號稱什麼茶都有，所以PK的內容也跟茶葉有關，就是要比誰的記憶力好。而恰巧南昌大學的校長周創兵來探班，所以就這麼被喬喬給拖下水，進行了一場『茶葉記憶體』的記憶力PK賽。

夏于喬玩上癮，熊濤教授也難逃毒手，一起加入夢想大學堂的遊戲。（圖片由旺旺中時北京提供）

為了獲勝，夏于喬使出大絕招，只為了考倒對手。（圖片由旺旺中時北京提供）

夏于喬槓上南昌大學老師 教授願賭服輸罰做俯臥撐

在挑戰完校長之後，夏于喬似乎槓上了南昌大學的老師們，因為在食品學院時，又上演了一齣單挑教授的戲碼。原來，廚藝精湛味覺靈敏的喬喬，在食品學院裡找到了，可以長期保存的乳酸菌發酵果汁的發明人，副院長熊濤教授，但沒想到本來是夏于喬和校園主持人姚朝輝的味覺PK大賽，卻意外演變成教授也輒上一角。另外夏于喬在南昌大學為了獲勝，可說是無所不用其極，像是在雙節棍社的『雙雙對對』遊戲對決時，完全不顧玉女形象，徹底大解放，只為了考倒對手。究竟夏于喬在江西省的南昌大學裡，還會遇到哪些奇奇怪怪的挑戰呢？敬請在3/12的週日下午五點，鎖定中天娛樂台的夢想大學堂，我們準時上課去。

夢想大學堂征服南昌妖風，夏于喬High翻南昌大學校園。（圖片由旺旺中時北京提供）

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(中時電子報)