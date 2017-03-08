8旬翁寒天猛敲郵局鐵門欲領錢 暖警聊抗戰安撫
新莊區一名韓姓88歲老翁，上月底228連假期間不停拍打深鎖的郵局鐵門，引起路過民眾側目，新莊警分局中平所警員王國睿、蔡宗男獲報隨前往處理，好不容易聽懂老翁的濃濃鄉音，發現原來老翁堅持臨櫃領錢，認為猛敲鐵門就會有人幫忙開門。
王國睿、蔡宗男耐心解釋「連假期間郵局沒人上班」，但老翁不肯離去，兩人只好嘗試聯繫老翁家屬，撥打老翁隨身小包內的子女聯絡電話。
兩名警員也在郵局門口陪老翁憶當年，聽老翁回憶當年打仗的種種英勇事蹟，近二十分鐘後，老翁的子女正好趕到，老翁這才滿意地由子女接回家休息，家屬也和警方表達感謝之意。
(中時)
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