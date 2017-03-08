承諾書風波延燒 教部：有簽署學校超過3成
多所大學簽訂陸生來台交流承諾書、聲明書，爭議持續延燒，立院衛環委員會今邀勞動部與教育部針對建教生權益進行專案報告，教育部政次姚立德表示，清查結果最快下午就會出爐，目前掌握有簽署承諾書的大學比例超過3成。
立委李彥秀今天質詢時詢問教育部，全台大專院校有多少學校簽署承諾書或聲明書，姚立德表示，相關清查要等到今天下午出爐，但目前據他了解，有簽署學校比率超過3成，不過，他過去擔任校長的台北科技大學並未簽署。
李彥秀抨擊，事件已造成校園師生對立。姚立德說，教育部將訂出參考規範，陸生合作對於轉型尚未成熟的私校非常重要，教育部仍鼓勵學校在學術自由與對等尊嚴、平等互惠原則下，進行兩岸交流，強調會妥善處理這件事情。
(中時)
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