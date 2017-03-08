被指控圖利廠商 宜蘭縣府駁斥

農委會主委林聰賢於2月7日擔任縣長的最後一天，遭縣民林錦坤到地檢署具狀申告，指控林聰賢於縣長任內涉嫌圖利廠商數億元，並且縱容開發商違規使用農地，「農地農用淪為口號」。

宜蘭縣政府今(8日)出面澄清，民眾指控並非事實，該土地於2007年通過交通部觀光局核准興建計畫，縣府因此同意業者變更地目，並譴責媒體未經查證的不實報導。

檢舉人林錦坤指出，該筆開發土地位於五結鄉錦眾地區，行政院2003年將此一開發案「海洋生態科技館」核定為重大開發計畫，但是當時的開發商卻因資金問題遲未動工，開發案荒蕪數年，附近農地也飛漲數倍。2009年縣府核准變更開發計畫，讓看似胎死腹中的開發案，又起死回生，原開發商股權也轉移給另家公司，原開發商不單解套，更因此大賺3億元。

林錦坤說，該開發案現況與最早核定計畫內容南轅北轍，而且，逾5公頃的農牧用地全變更成遊憩用地，甚至還違規使用開發範圍外的農地，舉凡違規填土、挖掘水池等，縣府相關單位均未確實執行與裁罰。他調侃說「原來財團不適用農地農用。」

「總統府作法也有問題。」林錦坤表示，2月份除了向宜蘭地檢署申告，也同步向總統府信箱檢舉此事，孰料，總統府居然將檢舉信件又向下交辦宜蘭縣政府處理，等於向被檢舉單位洩露檢舉人個資。

面對圖利指控，縣政府澄清，此開發案申請人早於2003年就向交通部觀光局提送興辦事業計畫審查，同年獲觀光局核准籌設，2006年縣府核准開發許可，2007年觀光局核准興建事業計畫，縣府據此辦理此案土地異動登記，變更為遊憩用地。期間，開發業者雖未動工，卻也有按規定展延建照期限，開發過程均依照相關法規辦理，絕無圖利特定廠商。

縣府指出，林姓檢舉人過去申告過前總統馬英九與前縣長劉守成、呂國華等人，幾乎宜蘭縣的政治人物都被林先生告過，然而四處興訟的結果多半不了了之，媒體卻將其扭曲言論加以不實報導，事前也未經查證，大家應該予以譴責。

(集團連線報導)