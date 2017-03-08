動保法修法放生說惹議 林岱樺出面澄清

立委林岱樺8日出面說明動保法修法。（姚志平攝）

對於提出動保法修法，要求政府收容民眾放生的野生動物而惹出爭議，立委林岱樺今（8）日出面澄清表示自己的修法是為了解決政府沒從源頭管理棄養機制的問題，感謝各界不同意見的，未來修法過程一定會邀請不同意見者與團體提供寶貴意見。

(中時)