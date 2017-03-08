歡慶婦女節 桃園各警分局長贈花感謝

龍潭警分局贈花給女性。（楊明峰翻攝）

楊梅警分局贈花給女性。（楊明峰翻攝）

大園警分局贈花給女性。（楊明峰翻攝）

中壢警分局贈花。（楊明峰翻攝）

大溪警分局贈花。（楊明峰翻攝）

3月8日為國際婦女節，桃園市龍潭、楊梅、大園、大溪等警分局，由分局長致贈玫瑰花送分局內的女性，包含志工、警察、行政人員等，感謝她們平時在工作的付出。而中壢警分局則在7日提早送花給女性。

(中時)