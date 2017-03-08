設計秋田旅遊行程奪冠 新民3生受邀遊日
新民高中日文科學生洪崇信、李儒涵及黃于庭，日前參加日本秋田縣舉辦的「4天3夜遊程設計比賽」，以豐富的內容、絕佳視覺設計，在全台135件參賽作品中脫穎而出，奪下冠軍，受邀代表台灣赴日擔任親善大使，進行台、日交流。
打開電子檔，一頁頁呈現秋田旅遊行程的頁面呈現眼前，洪崇信說，為規畫這套行程，三人花了近2周時間蒐集資料，並以PPT製作，內容包括出發的航班時間表、各旅遊點介紹及餐宿設計、費用估算、交流計畫等。
特別的是，在交流計畫部分，學生們以「美食」為主軸，列出台灣知名的蚵仔煎、台中名產太陽餅與鳳梨酥、肉燥飯等，希望介紹給秋田縣居民，也規畫了當地的烤米棒、溫泉鄉等特產與特色旅遊點，要讓雙方居民都更了解對方。
4天行程首日先到盛崗、角館，接下來三天則分別以古蹟、溫泉及大自然參觀為主。指導老師林維瑄說，其他競爭作品幾乎都是用WORD製作，但因學生上學期剛學過PPT，決定使用這套軟體製作，使得作品看來更美觀、色彩豐富且視覺效果令人耳目一新，應是獲勝關鍵。
(中時)
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