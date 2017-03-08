飛碟砍掉路嘉怡蔡燦得 傳都是為了羅智強

羅智強透露將在飛碟開新節目。(取自羅智強臉書)

飛碟電台驚傳營運不佳，多位DJ被迫走人，連董座張小燕也辭職，日前再傳飛碟砍掉路嘉怡、蔡燦得節目後，原時段計畫要開新政論節目，而主持人正是前總統府副秘書長羅智強，引熱議。

據《聯合報》報導，飛碟砍掉路嘉怡、蔡燦得節目後，計畫在原時段開設新政論節目，巧的是，羅智強近日也在臉書透露即將重返主持台，在飛碟電台開設新節目，節目名稱未定，還希望網友幫忙票選「飛碟94強」、「飛碟一定強」、「飛碟強星人」、「飛碟強中手」其中一個當節目名稱。

對於羅智強取代路嘉怡、蔡燦得進駐飛碟的傳聞，節目部經理陳祥義回應，雙方合作還要一段時間，時段和詳細內容都還不清楚。

(中時電子報)