奶粉漲價 藍委批公平會幫業者開通

國民黨立委張麗善今天表示，2015年奶粉漲價，公平會說成本上揚，此次漲價還未完成調查，公平會就說成本上漲幅度高於漲價幅度，批評公平會不能永遠幫業者開通。

國民黨立法院黨團書記長王育敏，以及張麗善、李彥秀等女性立委今天在立法院召開「婦女節、媽媽怨育兒成本飆升」記者會，並邀請公平會製造業競爭處專委孫雅娟、行政院消保處副處長吳政學與會。

張麗善表示，這波奶粉漲價，有1歲前嬰兒的家庭影響最大，一年至少多支出新台幣2400元，2015年漲價時，公平會說成本上揚，這次漲價，公平會在還未調查完成就說進口成本上漲幅度高於漲價幅度，但在新台幣升值下，漲價壓力應趨緩，公平會不能永遠幫業者開通。

王育敏指出，嬰幼兒奶粉狂漲，年輕父母誰還敢生第二胎、第三胎？政府不能說這是市場自由機制，否則就請公平會公布資料。2015、2016年嬰幼兒奶粉成本下降，最近新台幣升值，廠商要賺走多少暴利？政府應嚴厲督促廠商。

李彥秀說，台灣正處於少子化的階段，有很多年輕夫妻覺得沒有能力照顧小孩才不敢生，今天是婦女節，期待政府除了持續加強職場上的性別平等外，也別忘了基本的民生物價跟薪資調幅更是民眾所關切的事情。

孫雅娟表示，公平會獲知消息後主動立案調查，對於業者宣稱的成本推升，已請相關單位提供資料，同時也請業者提供相關資料和具體事證供調查。這次調漲背後是否涉及公平交易法，會做通盤了解，也會盡速查辦。

吳政學表示，消保處在跟業者聯繫了解原因和漲價幅度後，已把資訊提供給公平會，根據經濟部國貿局提供的2012至2016年進口奶粉進貨價格資料，發現是漲漲跌跌，這部分也已提供給公平會參考。

吳政學說，對於漲價最有效的方法就是打破業者之間聯合行為跟默契，打破之後就會產生競爭現象，就會促銷，消費者可運用選擇權貨比三家，這是消費者可以做的。1060308

(中央社)