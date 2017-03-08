不滿林岱樺修野保法 民眾發起連署抗議

反對民進黨立委林岱樺日前要求以她的版本通過動保法修正案，多個動保團體及學者發起連署活動，呼籲別強推荒謬的修法案來危害台灣環境、鼓勵民眾不當棄養。

民進黨立委林岱樺3日主持「野生動物保育法」修正草案協商，主張如果民眾不養動物了，應可送到農委會或是各地收容所收容，但林務局長林華慶認為棄養就是違法，不願讓步，引發林岱樺不滿，影片今天曝光，引起關心動保議題民眾強烈不滿並發起連署活動。

發起連署民眾表示，林岱樺為隨機及個人放生另闢蹊徑，未來民眾一通電話通報，由農委會或地方政府進行媒合與收容等，提供「你放生政府埋單」的全套放生服務，反而會鼓勵民眾不當棄養與購買野生動物，使更多動物遭受莫大痛苦並增加所有地方與中央政府負擔。

此外，連署內容表示，林岱樺以「和朋友去吃魚，看魚可憐，把魚買下來放生」以及「我要通報，那你要告訴我通報要往哪裡放，這不是我的責任」來支持自己的論點，然而一般食用魚類都是經濟性魚類，不屬野保法管轄，林岱樺連漁業法、動保法和野保法的權責都搞不清楚，有何資格強行修野保法。

發起連署民眾指出，支持行政院的修法版本來有效管理不當放生行為，也支持增加對宗教團體與一般民眾的教育與溝通、鼓勵友善理性的宗教團體積極與野生動物救傷，以及專業主管單位合作護生。

但強烈反對林岱樺主張的第一次不罰，個人任意購買野生動物放生要由農委會收容，費用由全民埋單，並耗費資源講習的修法提案。1060308

(中央社)