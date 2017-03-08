婦聯會：顛倒功過 正義會變不正義

中華民國婦女聯合會常務委員錢田玲玲今天指出，政府要推動轉型正義，必須拋去私心，不能獨佔；「如果只是打擊與你競爭的政黨，罔顧歷史，顛倒功過，正義會變成不正義」。

中華民國婦聯會上午在台北君品酒店舉行慶祝國際婦女節茶會，婦聯會主委辜嚴倬雲因眼睛不適，未能到現場，由錢田玲玲代表致詞。

錢田玲玲指出，在國家形勢急遽變化的時刻，婦聯會仍一本初衷，為婦女及弱勢服務。中華民國去年經過了第三次的政黨輪替，在民主的道路上艱辛地又往前走了一步，樂見中華民國往民主的大方向前進，也希望走的是一條和諧康莊的大道，「而不是某個政黨上來了，就打擊另一個政黨」。

錢田玲玲以法國革命家羅蘭夫人的話比喻「自由，自由，多少罪惡假汝之名而行！」她說，今天的政府要推動轉型正義，必須拋去私心，因為正義是屬於大家的，不能獨佔；「如果打擊的對象只是與你競爭的政黨，或者是曾經支持過這些政黨的團體，罔顧歷史，顛倒功過，那麼正義就會變成不正義了」。

她說，罪惡既然可假自由之名而行，罪惡也就可假正義之名而行，「歷史的殷鑒不遠，難道我們要重蹈覆轍嗎？」

錢田玲玲說，中華民國婦女聯合會從前身「中華婦女反共抗俄聯合會」開始，宗旨和目標就是要為國家社會服務，維護婦女權益，濟助弱勢，推展公益，「從未偏離過我們的道路」；每年3月8日國際婦女節，是婦聯會重點的工作項目，婦聯會不但要增進中華民國婦女的權益，對於世界各國需要幫助的婦女，也聯合國際上的婦女組織，予以深切關懷，協力濟助。

不當黨產委員會調查中華民國婦女聯合會是否為國民黨附隨組織，以及其資產是否為不當取得，辜嚴倬雲日前表示，婦聯會是政府的附隨組織，不是政黨的附隨組織，將捐出新台幣280億元做公益。

前副總統連戰、蕭萬長、吳敦義、前總統府資政許水德、國民黨副主席郝龍斌等藍營政要今天都出席國際婦女節茶會，但並未上台致詞。1060308

(中央社)