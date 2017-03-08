陳菊怒轟黨中央？陳明文：語氣激動不代表生氣

立委陳明文。（張鎧乙攝）

蔡英文總統。（張鎧乙攝）

（14：58更新）週刊報導，高雄市長陳菊上月底受邀出席蔡英文總統官邸派系要角餐敘，當面怒轟黨中央不該對外放話。當天與會、選對會召集人陳明文今天出席中常會前表示，語氣激動不代表生氣，媒體寫的誇大其詞。

陳明文強調，選對會立場上，每個黨籍縣市長都有其一定的責任額，不是放話；當然站在地方立場上，會認為「他們跟地方農會的關係，也不宜像在打敵人的那種打法」，所以大家彼此能夠理解、諒解，雖然農會選舉這一次沒有成功，但是失敗是成功的開始。

由於週刊還指出，新系與英系的選對會召集人陳明文、黨祕書長洪耀福素有恩怨，且英系明年選舉和海派結盟，對新系重要地盤「台南與高雄」，虎視眈眈。

陳明文否認兩派系在台南、高雄互搶地盤，他說，現在是站在選對會的立場，大家都支持蔡英文，大家都是英系。至於陳菊在餐會上提到放話文化？陳並沒有正面回應，僅低調表示，未來選對會在這方面會謹慎小心。

(中時)