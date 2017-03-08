搭華信住五星 遊馬公3天2夜4599

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華信航空今天宣布與澎湖福朋喜來登合作機加酒，搭華信航班到馬公住五星級福朋喜來登飯店，2人成行，4月18日前入住，3天2夜最低每人只要新台幣4599元。

華信航空配合福朋喜來登「週年慶住房優惠買一間送一間」專案，，推出「華信假期--澎湖喜來登3日2夜機加酒」特惠，2人成行，每人最低只要新台幣4599元。就可輕鬆兩人成行，搭乘華信航空舒適噴射客機到馬公，入住澎湖福朋喜來登，享受五星級的頂級服務。

華信航空台北、台中、高雄都有班機直飛馬公，使用104人座E190噴射客機，每周共30班。

民眾想報名「華信假期--澎湖喜來登3日2夜機加酒」，可透過華信航空官網www.mandarin-airlines.com，或直接向可樂、燦星、雄獅、易遊網各大旅行社洽購。1060308

(中央社)