搭華信住五星 遊馬公3天2夜4599
華信航空今天宣布與澎湖福朋喜來登合作機加酒，搭華信航班到馬公住五星級福朋喜來登飯店，2人成行，4月18日前入住，3天2夜最低每人只要新台幣4599元。
華信航空配合福朋喜來登「週年慶住房優惠買一間送一間」專案，，推出「華信假期--澎湖喜來登3日2夜機加酒」特惠，2人成行，每人最低只要新台幣4599元。就可輕鬆兩人成行，搭乘華信航空舒適噴射客機到馬公，入住澎湖福朋喜來登，享受五星級的頂級服務。
華信航空台北、台中、高雄都有班機直飛馬公，使用104人座E190噴射客機，每周共30班。
民眾想報名「華信假期--澎湖喜來登3日2夜機加酒」，可透過華信航空官網www.mandarin-airlines.com，或直接向可樂、燦星、雄獅、易遊網各大旅行社洽購。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。