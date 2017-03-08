美專家：北韓利用大馬前線基地購買武器

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金正男案加上北韓試射飛彈，朝鮮半島局勢受關注。紐約外交關係協會（CFR）美韓政策計畫主任史奈德指出，北韓在馬來西亞的前線基地，對買賣大規模殺傷性武器扮演重要角色。

根據聯合國最新報告，北韓持續規避聯合國制裁，在國際間及金融體系中透過代理人或中介者進行大規模殺傷性武器（WMD）買賣行為。

史奈德（Scott Snyder）認為，北韓規避制裁，很大程度損害聯合國決議阻止國際社會對北韓提供金融和原物料支援，藉以發展其核武及飛彈的努力。

史奈德分析，除了中國出現明顯漏洞，金正男遭暗殺，暴露北韓海外非法行動及規避逃稅的另一個主要運作點是在馬來西亞。

這位美國北韓問題專家指出，馬國對北韓的免簽措施，提供平壤發展大規模毀滅性武器非法採購原物料及金融交易等活動的海外基地。

根據聯合國報告，位於馬來西亞的Glocom，就是北韓情報單位的掩護公司，違反聯合國制裁決議，銷售提供軍事與準軍事部隊戰地用無線電設備。Glocom更是平壤Pan Systems在大馬的主要接觸點之一。

The Pan Systems Pyongyang在馬國及中國大陸皆設有據點，用以採購原物件（料），並透過中國及香港的管道出售整件系統。

史奈德說，儘管聯合國制裁北韓，但似乎沒有影響北韓當局利用Pan Systems等資助其行動，並透過在中國、馬來西亞、新加坡、印尼和中東地區的銀行帳戶進行金融交易。

聯合國的報告也提及，堪稱是北韓有史以來最大宗武器遭攔截的蘇伊士運河（Suez Canal）軍火攔截案。另外不顧聯合國制裁案，北韓近年來每年持續增加對中國大陸的煤及鐵出口。

史奈德表示，迄今顯示，中國執行所謂制裁案，對北韓沒有發生關鍵性影響，而國際間制裁行動也多只是表面功夫，有些國家持續讓北韓規避制裁，協助在全球供應鏈中運作，根本無視應讓北韓恪遵國際核武規範的努力。1060308

(中央社)