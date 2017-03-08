等逾70個年頭 日人澎湖尋根圓父遺願
憑藉著寫有「澎湖廳馬公街紅木埕參佰柒拾(二弋)番地」的紙條，馬公戶政事務所為日人尾谷嘉彥完成父親尋根的遺願，尾谷嘉彥並感謝澎湖人在光復後解囊相助，讓家人平安回日本。
尾谷嘉彥說，他是尾谷正一的第3個小孩，民國34年台灣光復後，原本曾在澎湖馬公和講美等公學校任教的父親帶著他的媽媽和2個兄長返回日本，而他則在日本橫濱出生。
尾谷嘉彥表示，他的母親曾在20年前尋根一次未果，直到去年他的父親尾谷正一過世前，曾交代有機會要回到澎湖來尋找曾經在那住過的時光，並向當時曾相助讓他能平安回到日本的澎湖人說聲感謝。
由於台灣光復迄今時隔72個年頭歲月，尾谷嘉彥帶著日本的戶籍謄本和一張父親留給他當年一家人居住的地方，寫有「馬公街紅木埕參佰柒拾(二弋)番地」等紙條，去年底透過台北認識的友人李福松協助，恰巧李的好友洪添英在澎湖消防局擔任秘書，洪持相關文件赴馬公戶政事務所請主任麻雅芳協助，終能在最短的時間內促成這趟澎日尋根之旅。
麻雅芳表示，馬公戶政所翻箱倒櫃找出陳年的檔案，再逐頁比對，最終透過內政部地籍圖服務系統，確認為現今的馬公市中華路76之1，昨天專程來澎尋根，只可惜事過境遷，房舍老舊已拆除，僅剩空地，尾谷嘉?拿出父母等舊照追憶一番，感人溫馨，欣慰完成了家父生前的遺願。
尾谷嘉彥並在友人陪同下前往其父親任教過的馬公和講美國小巡禮，吳妙娟和鄭源順2位校長從學校的紀念冊中，找出其父親尾谷正一確曾在民國30和32年在2校擔任訓導等教學的記錄，陪同的洪添英亦很幸運的從紀念冊中，找到現年88歲的姑丈胡兩廣等學生，正是尾谷正一的學生，並和曾經相助市場賣魚的老阿嬤等人敘舊。
尾谷嘉彥今天在返回日本前，非常感謝台澎2地友人和戶政單位的協助，讓這趟澎湖尋根之旅，收獲滿囊，並相約還會再來。1060308
(中央社)
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