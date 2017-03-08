辜嚴倬雲國際婦女節書面致詞全文

今天是國際婦女節，中華民國婦女聯合會上午舉行國際婦女節慶祝茶會。婦聯會主委辜嚴倬雲因眼睛不適，未能到現場，由錢田玲玲代表辜嚴倬雲發表書面致詞。

106年國際婦女節茶會主任委員辜嚴倬雲書面致詞全文如下：

今天，中華民國婦女聯合會在這裏舉行106年國際婦女節聯誼茶會，在國家形勢急遽變化的時刻，我們婦聯會仍一本初衷，為婦女及弱勢服務，承蒙中、外各界貴賓蒞臨，給我們指導與鼓勵，倬雲要向各位表達誠摯的歡迎和感謝。

中華民國去年經過了第三次的政黨輪替，在民主的道路上艱辛的又往前走了一步，我們樂見中華民國往民主的大方向前進，但我們也希望走的是一條和諧康莊的大道，而不是某個政黨上來了，就打擊另一個政黨。法國革命家羅蘭夫人曾說過：「自由，自由，多少罪惡假汝之名而行！」今天的政府要推動轉型正義，必須拋去私心，因為正義是屬於大家的，不能獨佔；如果打擊的對象只是與你競爭的政黨，或者是曾經支持過這些政黨的團體，罔顧歷史，顛倒功過，那麼正義就會變成不正義了。罪惡既然可假自由之名而行，罪惡也就可假正義之名而行，歷史的殷鑒不遠，難道我們要重蹈覆轍嗎？

中華民國婦女聯合會自從前身「中華婦女反共抗俄聯合會」開始，宗旨和目標就是要為國家社會服務，維護婦女權益，濟助弱勢，推展公益。我們從未偏離過我們的道路。每年3月8日國際婦女節，是我們重點的工作項目，我們不但要增進中華民國婦女的權益，對於世界各國需要幫助的婦女，我們也聯合國際上的婦女組織，予以深切關懷，協力濟助。

環顧今天的社會，婦女仍然是弱勢，在我們邁向兩性平權的道路上，對於婦女必須給予特別的關注。婦女團體的成長與壯大、婦女領袖的培養，是協助婦女獲得公平對待的前提，婦聯會以往在這方面做了許許多多的努力，過去如此，現在如此，將來也是如此，我們絕不會半途而廢，誓將以永續的作為，堅持理想，為中華民國和全球的婦女爭取應有的權益，做出貢獻。

促進人類的和平與進步，是大家共同的責任，我們婦女團體絕不會置身事外。感謝大家來參加婦女節聯誼茶會，讓我們一起來努力，點亮婦女們美好的明天。1060308

(中央社)