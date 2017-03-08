澳洲夏季天氣極端 90天破200多項紀錄
科學家今天表示，澳洲整個夏季都受到極端氣候的折磨，短短90天就破了200多項紀錄，顯示氣候變遷將增強極端天氣的頻率與劇烈性，氣候專家已將這個現象稱為「狂躁夏季」。
法新社報導，澳洲獨立智庫「氣候委員會」（Climate Council）在報告中說，澳洲12月到2月夏季出現劇烈熱浪、野火與洪水，90天來破了200多項紀錄。
這份「狂躁夏季」（Angry Summer）報告說：「主要由燃燒煤礦、石油與天然氣引起的氣候變遷，導致極端天氣事件頻率升高。」
報告說：「澳洲極端高溫與熱浪的天數未來將變得更加頻繁與劇烈，使得重要基礎建設（例如電力）、經濟、衛生與生態系統承受的風險增加。」
根據澳洲氣象局與聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）去年10月公布的「氣候狀態」（State of the Climate）報告，澳洲自1910年來氣溫大約升高攝氏1度。
雖然叢林野火在澳洲乾燥的夏季很常見，氣候變遷推升陸地與海洋溫度，導致極度炎熱的日子增加，野火季也越趨劇烈。
氣候委員會氣候科學家史蒂芬（Will Steffen）說：「澳洲越難感受到氣候變遷衝擊，因為我們的天氣本來就變化無常。」
他說：「但我們遇到的極端天氣現象變得極端到，我們真的非常清楚地看到氣候變遷帶來的影響。」
史蒂芬又說，減少碳排的努力雖已追上大氣中二氧化碳上升的速度，這類天候現象「未來數10年」仍將持續惡化。
「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，澳洲國立大學（Australian National University）氣候變遷研究所主任史蒂芬在記者會上說，政府必須體認到燃煤發電廠是「20世紀思維」。
他說：「我希望我們能了解，跟任何重大科技突破一樣，採用再生能源與智慧系統是21世紀運作方式…我們不應該抵抗這樣的轉變，而是支持再生能源，接納再生能源，並讓再生能源為我們帶來助益。」（譯者：中央社張曉雯）1060308
(中央社)
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