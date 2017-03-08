陸團客少近3成 故宮設國際交流辦公室
國立故宮博物院院長林正儀今天表示，去年陸客團客造訪故宮人數比前年減少28.9%，整體團客估計比前年減少12%，但散客提升3%，故宮將設置國際交流推動辦公室，吸引外國觀光客。
故宮今天舉辦新春媒體餐敘，會中林正儀宣布啟動「新故宮計畫」，認為下一階段的故宮不應只著眼硬體建設，而要以公共化為核心，對外提升國際競爭力。
林正儀宣佈新階段施政為「國際組織化」、「在地公共化」雙主軸。林正儀提到，雖然陸客來台人數減少，但是國外觀光客來台人數整體提升，未來會努力推動國際化，讓世界各國民眾有對故宮有深入認識。
2016年故宮正館東南亞團客有2萬4281人，比2015年同期成長23.9%；去年正館歐美團客有1萬4139人，比前年同期成長58.6%；去年正館日本團客有30萬5211人，比前年同期成長17.4%；去年正館韓國團客有17萬5425人，比前年同期成長33.2%，去年正館大陸團客179萬5094人，比前年同期少28.9%；去年正館本國與其他國籍個人有217萬6905人，比前年同期增長3%。
林正儀表示，「國際組織化」部分將在故宮設置國際交流推動辦公室，以結合部會資源擴大交流成效，建立國際博物館間合作機制，並洽談締結姊妹館、簽訂MOU，強化故宮國際競爭力、推銷台灣文化。
「在地公共化」則訴求擴大社會參與，建立全民、現代化的博物館，具體方法包含持續開放典藏資源，讓全民共有共享，進行組織改造。1060308
(中央社)
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