李元簇辭世 宋楚瑜：沒聲音貢獻卻最多的副總統

親民黨主席宋楚瑜多年前與前副總統李元簇合影。（取自宋楚瑜臉書）

前副總統李元簇驚傳辭世，享壽94歲。親民黨主席宋楚瑜今天在臉書上表達哀悼。宋楚瑜說，李元簇有才氣，卻沒有抱怨，有耐心，卻毫無野心；他是中華民國30年來最沒有聲音的副總統，卻是對國家貢獻最多的副總統。民國80年的憲法增修條文，便是在他的手上完成。現在大家常提的「為因應國家統一前之需要……」便出自他的手筆。

宋楚瑜回憶，李元簇擔任副總統時他擔任國民黨秘書長，與李一起不分晝夜工作，因應從急統到急獨各方的不同主張，宋負責與民進黨主席黃信介、秘書長張俊宏協調，李元簇則一一與國民黨中央委員、候補中央委員、中央評議委員、國民大會代表、增額國民大會代表等逐一溝通、協調說明。

宋楚瑜說，李元簇一個個聽，一個個談，極有耐心地吸納、說服，宋坐在旁邊體會他的耐心與智慧，再融合他的法學素養，「不疾不徐，穩中求變，最後順利完成讓國家向民主化前進的一大步，也給所有曾與他工作過的同仁及我，上了寶貴的一堂人生哲理課。」

宋楚瑜稱李元簇是他的老師，是長輩，是智慧的寶庫，即使在李退休後，宋仍不間斷地時常去向他請益、問安，每年至少也要見一、兩次面，宋最後一次拜會李元簇，是在一個多月前向李報告參加APEC的心得，他雖已身體不適，卻堅持一定要下床、坐輪椅來到客廳接見、認真地聽宋簡報。

宋楚瑜感慨，李元簇為國家做出這麼多的貢獻，卻如此低調的功成而不居，需要多大的氣度？多大的智慧？「李副總統，您走了，明年要去跟誰拜年呢？」

(中時)