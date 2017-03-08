屏科大研發遙控式農用噴藥車，減少農藥危害

屏科大生物機電系研發新款遙控式農用噴藥車。（潘建志攝）

新款遙控式農用噴藥車，能依氣候土壤調整用藥量，減少農藥殘留。（潘建志攝）

農民也不會吸入過多農藥。（潘建志攝）

傳統噴農藥多以人力背負藥桶，或以小貨車搭載高壓噴霧機拉管方式進行，除較難掌握用藥量，也易讓農民吸入過多農藥。屏東科技大學生物機電系研發新款遙控式農用噴藥車，能依氣候土壤調整用藥量，減少農藥殘留，農民也不會吸入過多農藥。

生機系教授苗志銘指導學生鄭仁勝，花1年時間研發的噴藥車作業系統，由噴藥桿組、幫浦與遙控系統組成，可針對不同作物調整噴藥桿方向及噴嘴數量，無論果樹或蔬菜都能方便。車輛採前輪驅動後輪轉向方式，水泥地及泥土皆能行走，並採電動減少空氣汙染。

噴藥車也裝置微型氣象站，自動偵測農田溫度、溼度、土壤PH值等，再依數據調整最適量的農藥。苗志銘說，農藥噴出後霧化狀況受自然環境影響，像高溫時揮發快、溼度高時慢，經智慧控制農藥量後，能確保農作獲得有效用量，也不致造成農藥殘留。

之後這些數據也能以無線傳輸，進入雲端形成大數據，每個農民依此可建立自己的農業模組，智慧管理農業。相關數據也能用在生產履歷上，並減少後端防疫檢驗的風險及成本。噴藥車造價約40萬元，苗志銘說，未來若自己開發可大幅降低成本。

校長戴昌賢說，現今台灣農業人口老化，噴藥系統自動化、智能化非常必要，適量的用藥不但能減少對第一線農人的危害，也能兼顧作物、環境，及後端消費者的健康。

(中時)