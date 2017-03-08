李元簇拒插鼻胃管 堅持有尊嚴走完最後一程
前副總統李元簇5年前開始，每周到鄰近的重光醫院洗腎，院長莊繼光上午表示，醫院有個專責團隊和專屬空間提供醫療照護，而李前副總統約2周前因老化因素開始食慾不佳，醫院就利用洗腎時間為他打營養針補充營養，但為他插鼻胃管沒幾天就被他拔掉，甚至親自簽名寫紙條要求不要再為他插鼻胃管了，將來要有尊嚴地離開。
「沒想到走得這麼快！」莊繼光說，周一李前副總統到醫院就醫後，送他下電梯時，見他精神狀態還不錯，還互相揮手道別，沒想到今晨就走了，莊強調，李前副總統生前並沒有什麼病痛，也走得安詳。
莊繼光說，很多人尊重李前副總統老爺或爺爺，兩個兒子分別是大少爺和小少爺，大少爺平時在德國，1年約回來3、4趟，今年農曆春節家人回到頭份團圓期間，老爺心情特別好，食慾特別好。
(中時)
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