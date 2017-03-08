公寓大廈考核 桃園市得特優
《公寓大廈管理條例》公布施行至今超過20年，隨著台灣都市化程度提升，公寓大廈型態的住宅社區越來越多，市府都市發展局獲得內政部營建署「2015年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」特優獎，8日獻獎給市長鄭文燦，他表示藉公寓大廈管理組織，讓各社區自主管理，落實社區自治理念。
桃園目前已有5267個社區成立管理組織並完成報備，未來也將由都發局建管處及各區公所持續相關報備與輔導工作，並協助各管委會強化平日運作與管理。
優良公寓大廈評選每2年舉辦1次，採學者專家評鑑，主要在考核報備業務與常態的輔導業務，鄭文燦表示，為協助各社區修繕與維護，都發局提出「桃園市公寓大廈共用設施維護修繕補助辦法執行計畫」，2016年度編列預算8000萬元，社區申請7998萬元，執行率高達99.98％；2017年度則編列7000萬元。
(中時)
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