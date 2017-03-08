金正男兒子打破沉默 報平安影片曝光
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺，1段疑似為其兒子金韓松的影片今天上傳到YouTube，顯然是金正男家人首度對外談論這起謀殺案。
法新社報導，南韓國家情報院（National Intelligence Service）證實，影片中的男子確實為金韓松（Kim Han-Sol）。影片由先前不為人知、自稱是「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）的團體上傳到YouTube頻道。
金韓松父親2月在馬來西亞吉隆坡國際機場遭2名女子以國際禁用的VX神經毒劑殺害，外界廣泛指責平壤當局為幕後真凶。
情報院發言人拒絕提供更多細節，包括金韓松目前下落，或任何有關「千里馬民防」的資訊。
影片中，男子用英語說：「我的名字是金韓松，來自北韓，我是金氏家族成員。」
「我的父親幾天前遭人殺害，我現在和母親及妹妹在一起，我們很感激…」男子說到這，音訊暫時中斷，嘴型也用黑色方塊擋住。
他向鏡頭展示他的北韓外交護照來證明身分，不過護照上顯示他詳細資料的那一面，同樣經過數位處理遭人蓋掉。
男子在這段40秒影片的最後說：「我們希望這一切能儘快好轉。」
沒有跡象顯示影片拍攝地點或者確切的拍攝時間。
21歲的金韓松據信從法國巴黎政治學院（SciencesPo）畢業，過去曾與雙親在澳門過著流亡生活，他在父親死後與妹妹及母親悄然消失。（譯者：中央社周莉芳）1060308
(中央社)
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