悠遊卡行動藍芽支付 3年內分階段上路
現行悠遊卡僅能透過擁NFC功能，且是Android系統手機付費，IOS仍未開放。悠遊卡公司今天宣布，已開發以APP為底、藍芽的支付方式，不同系統均能使用，預計3年內分階段上路。
現行悠遊卡若要透過手機付費，僅能在擁NFC （Near Field Communication，近距離無線通訊）規格、且是Android系統才行，IOS系統至今仍未開放，且Apple Pay僅支援EMV（ Europay、MasterCard、VISA）信用卡晶片，不少蘋果迷只能更換有NFC的SIM卡，才能使用。
為了解決這個問題，悠遊卡公司董事長林向愷今天宣布，預估將投入新台幣3億元，與海外公司合作開發「以APP為底、透過藍芽」的行動支付方式，民眾下載程式後，可以不必更換SIM卡就能使用，預計3年內就會完成，技術上絕對沒有問題。
林向愷認為，NFC是手機成為悠遊卡的關鍵，但NFC僅中高階手機或特定機種才有配置，多數低階手機沒有，因此「必須更換SIM卡」、「擁有NFC功能」成為手機悠遊卡的2大阻礙。
悠遊卡公司行銷業務副總經理林季良也說，不管是法律、安全機制、技術都還在與廠商討論。法遵方面，也會依據台灣主管機關的法令要求，確定無誤後提送發行報告，董事會、主管機關同意後就能分階段推出，嘉惠各系統平台使用者。1060308
(中央社)
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