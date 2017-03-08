李元簇辭世 宋：對國家貢獻最多副總統
前副總統李元簇今晨辭世。親民黨主席宋楚瑜表示，李元簇是最沒聲音的副總統，卻是對國家貢獻最多的副總統。李元簇是那種會因一起工作，而結為一輩子良師的人，無比珍貴。
李元簇今天凌晨安詳辭世，享壽94歲。宋楚瑜表示，李元簇有才氣，卻沒有抱怨；有耐心，卻毫無野心；李元簇是中華民國30年來最沒有聲音的副總統，卻是對國家貢獻最多的副總統。
他指出，民國80年的憲法增修條文，便是在李元簇的手上完成。現在大家常提的「為因應國家統一前之需要」，出自李元簇的手筆。
宋楚瑜表示，那時他擔任國民黨秘書長，與李元簇一起不分晝夜工作，因應從急統到急獨各方的不同主張；李元簇的耐心與智慧，再融合法學素養，不疾不徐，穩中求變，最後順利完成讓國家向民主化前進的一大步，也給他上了寶貴的一堂人生哲理課。
他說，一個人能為國家做出這麼多的貢獻，卻如此低調的功成而不居，那需要多大的氣度、智慧？在李元簇退休後，他仍不時去向李元簇請益，每年至少也要見一、兩次面，暢談天下大事，每每讓他獲益匪淺。
宋楚瑜指出，最後一次拜會李元簇，是在一個多月前，李元簇雖已身體不適，卻堅持一定要下床、坐輪椅來到客廳接見、認真地聽簡報，他除了請安外，也向李元簇報告到秘魯參加APEC（亞太經濟合作會議）心得。
宋楚瑜說，找朋友來一起做事業，人人都會；但能夠一起因為做事業而結成摯友，寥寥可數。李元簇就是那種會因為一起工作，而結為一輩子良師的人，無比珍貴，也無從取代。哲人已矣，典範長存，李元簇走了，「但是他的才幹、氣度、智慧箴言，始終留在吾輩心中。」1060308
(中央社)
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