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打造性別平等友善城市，桃市獲金馨獎。（甘嘉雯攝）

桃園市性別平等辦公室及社會局獲得行政院第15屆金馨獎「優等」及「性別平等創新獎」，桃園市長鄭文燦表示，未來也持續把性別平等及性別主流化理念融入施政，達到「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」目標，打造桃園為性別平等友善城市。

市府於2016年4月26日成立全國第二個性別平等辦公室，由參事簡秀蓮擔任執行長，並編列專責人力，辦理性別平等業務策畫及督導工作。

這次獲得行政院第15屆金馨獎「優等」，首創提出「花木蘭教戰手冊」、「性平大富翁」遊戲的「花木蘭為性平出征」方案，也榮獲金馨獎「性別平等創新獎」，代表市府推動性別平等政策獲得肯定。

(中時)