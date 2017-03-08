子瑜曬素顏 洩疲累粉絲心疼

子瑜在官方IG以素顏自拍影片。（圖／取材自twicetagram Instagram）

韓國人氣女團「Twice」人氣超夯，從《CHEER UP》、《TT》到新歌《KNOCK KNOCK》都引發熱潮，Twice穩坐國民女團寶座後，將在6月進軍日本，其中日本富士電視台除介紹成員周子瑜來自台灣外，並指子瑜是「2016世界最美臉蛋」第8名，而近日子瑜以素顏自拍影片，引發粉絲熱議。

周子瑜在韓國擁高人氣。（圖／本報系資料照片）

子瑜今凌晨在官方IG以素顏自拍影片，身為少女的她，膚質亮麗、清透，子瑜不時對著鏡頭微笑、擠眉弄眼，模樣俏皮，不過她的黑眼圈浮現，看起來略顯勞累，也讓粉絲留言叮嚀她要多休息、好好照顧自己。

(中時電子報)