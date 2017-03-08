結合區里力量　桃園市成立動保志工各級組織

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桃園市動保處長報告相關政策。（甘嘉雯攝）

為落實源頭管理，降低收容負擔，市府以「里」為單位，推行「桃樂動物友善城市專案計畫」，桃園市動保處長陳英豪表示，將與區公所及里辦公室合作，招募動保志工，成立動保志工大隊、中隊及小隊，落實執行TNVR（捕捉、結紮、接種疫苗、放回）措施，打造桃園為動物友善城市。

目前桃園區設有5座寵物公園，楊梅、蘆竹則預計各興建1座，其他包括平鎮、八德、中壢等區，由區公所協助尋覓適合興闢寵物公園地點，協調取得鄰近社區同意，向農業局提出，由農業局與養工處合作規畫設置，公園中可規畫包括大型寵物、小型寵物使用分區、飼主與寵物互動區、寵物自由奔跑區等。

市長鄭文燦請動保處及各機關推廣「多認養、要登記、有絕育、不棄養、零撲殺」等觀念扎根，及寵物帶來的「生命教育」意涵；也要加強宣導，若將犬隻適當訓練，可成為守護校園、社區、工廠安全的優良「工作犬」，讓流浪犬轉型。

(中時)