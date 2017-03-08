司改國是會議 達成環保偵審程序共識
司改國是會議第三分組今日召開第二次會議，就環境案件偵查與訴訟程序檢討達成共識，將由專案小組提出正式完整的改革方案。但國是委員、台大教授林鈺雄仍對議題遴選仍有疑義，質疑為何民眾關心的廢死或食安問題未列入議題，並表示分組會議討論議案太多、資料太多，平均下來一個議題只能討論14分鐘，14分鐘解決法官年金的命運「非常荒唐！」
召集人瞿海源則回應，分組會議時間的確很緊湊，但會很努力讓每案獲得充分討論，不排除加開會議並提早開會，不過每個議題複雜程度不同，花的時間長短不一，分組委員會全力以赴談個徹底。
瞿海源也表示，議題已經超載，來不及討論的部分，可建議總統府相關單位召集特別會議討論；年金改革議題部分，法務部、司法院會先與年金委員會協商，若無結論則會列入本分組討論議案。
瞿海源表示，今日除討論「環境案件偵查與訴訟程序檢討」，並交由孫一信、陳重言、楊永年、林達組成的專案小組，於下次會議提出完整的改革方案，另由司法院、法務部就「檢察官法官多元進用」提出報告，並經由委員初步討論，由於討論尚未完成，將留待下次會議繼續討論。
(中時)
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