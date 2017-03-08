美賣有限武器 馮世寬：國防怎能不自主

國防部長馮世寬今天表示，美國這麼多年來賣給台灣有限武器，傳統美德對美國要感念和感謝，但他感嘆「國防怎能不自主？」他期許中科院藉由國防自主政策，培養自己的國防廠商。

國家中山科學研究院今天舉行中科院研發展示館開幕典禮，馮世寬致詞時表示，展示館是中科院多年來投效這塊科技從年輕到現在白髮蒼蒼的人所累積下來的結晶，今天成立一個科學展示館，是全體國民該感到驕傲的。

馮世寬也藉此表達對國防自主這件事的內心感想。他說，國內外朋友各界批評也好建議也好，對國防自主有許多質疑，這個他不想辯駁，國防自主台灣晚了不只10年，假如當初蔣經國告訴大家退出聯合國要莊敬自強就全力發展國防的話，今天成就應該不只如此。

馮世寬說，不論怎樣國防自主，對美國人這麼多年來賣給台灣有限武器，中國人傳統美德對美國人還是要有感念和感謝，但當台灣提出潛艦國造時雜音有多大，「大家知道我們向美國朋友申請潛艦國造今年第幾年了嗎？超過15年。」

馮世寬說當他在美國當武官時，向美國提出台灣希望買F-16，主事官員告訴他，這是第12年台灣想買F-16，主事官員就把他提出的報告馬上放在抽屜裡。馮世寬說他永遠不會忘記他覺得自己責任多麼大，他擔心他到卸任F-16還沒賣給台灣，不過非常幸運後來賣了。

馮世寬說，同時間IDF戰機製造出來了，他還記得他的學弟試飛完告訴他：「老哥這飛機真是I want to fly」。沒想到10餘年後，馮世寬到漢翔當董事長，他和學弟兩個人一起飛了又飛，「我心裡想，國防怎麼能不自主，為什麼還不自主？」

馮世寬說，他因此對中科院有幾點期許，第一，希望中科院努力，今天展示館陳列，讓國人對國防自主恢復信心；第二，藉由國防自主政策，要培養自己的國防廠商；第三，希望中科院藉由許多國家政策，培養更多像老前輩投效中科院那股熱潮，吸引更多年輕人投效在國防科技上。

馮世寬說，一定要厚植國防產業和外界產業，譬如他知道高鐵還有捷運，都有中科院在幫助做許多取代國外的研發，自己來做，節省許多公帑；還有另一個責任，結合所有產業，振興經濟厚植國家對外競爭力，他希望多邀請基層學生哪怕是小學生都來參觀，希望這觀念從孩子開始培養。1060308

(中央社)