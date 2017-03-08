采盟藝教館桃機展 國際看見台灣

國立台灣藝術教育館與采盟免稅店攜手合作，8日在桃園機場展出全國學生藝文原創作品，台灣孩子豐富創作能量，透過機場平台讓國際看見台灣創造力。中央社記者卞金峰桃園機場攝 106年3月8日

國立台灣藝術教育館與采盟免稅店攜手合作，今天在桃園機場展出全國學生藝文原創作品，台灣孩子豐富創作能量，透過機場平台讓國際看見台灣創造力。

教育部與交通部自民國103年開始跨部會合作的玩美機場活動，今年度升級再登場！以「愛上美一天．我的夢機場」為名，將全國學生藝文原創作品，包括西畫、版畫、漫畫、水墨畫、圖畫書、書法及文藝新詩創作等，帶給旅客不一樣的藝術平台。

今年的展覽在桃園機場第二航廈D區藝文展演空間展出，除結合「教育部文藝創作獎」、「全國學生美術比賽」、「全國學生圖畫書創作獎」等學生原創作品，更將「全國學生音樂比賽」優秀團隊的表演帶進桃園機場，也提供國內外旅客視覺與聽覺的饗宴，使旅人能感受與體驗台灣的在地美感，並向大眾展示推動藝術教育的成果。

展覽以台灣新一代師生的畫作與詩詞等藝術創作迎接往返台灣的旅人，透過展演活動傳遞藝術概念與多元文化融合的多樣性表現，同時呼應桃園機場公司「用心連結世界(Connecting the World with Heart)」的企業角色。

采盟今天舉行茶會，特別安排桃園市知名的星穎合唱團在現場表演，以客語十八姑娘及原住民豐年祭歌曲帶出展覽活動；教育部次長蔡清華、交通部主任秘書鄭賜榮、桃園機場公司總經理蕭登科、采盟免稅店董事長古素琴蒞臨茶會現場，共同寫下「美力國民」字樣，作為系列活動揭開序幕，讓國際看到台灣新生代創意和活力。1060308

(中央社)