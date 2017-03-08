慶祝婦女節 雲林女子館揭牌

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8日是婦女節，「雲林女子館」揭牌，展現推動性別平等的具體作為，期以翻轉性別歧視、促進性別友善，傳達性別平等需要男女共同參與、互相體貼與同理對待的態度。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年3月8日

今天是婦女節，「雲林女子館」揭牌，展現推動性別平等的具體作為，期以翻轉性別歧視、促進性別友善，傳達性別平等需要男女共同參與、互相體貼與同理對待的態度。

雲林縣推動翻轉性別歧視工作，獲得行政院金馨獎甲等殊榮，特別選在婦女節，在雲林縣婦女服務中心4樓舉行「雲林女子館」揭牌，慶祝得獎。

雲林縣長李進勇和在地婦女團體代表，將象徵推動性別平等的「喜豆」祈願卡，吊掛在女子館各角落，表達共同許願讓雲林成為「性別平等、幸福和樂」的安居環境，共同破除性別歧視、支持性別平權、消除性別暴力。

李進勇感謝雲林婦女及各界團體，熱心參與推動性別平等相關活動，在熱心、積極與創意無限中，共同建構雲林成為性別友善的城市。

李進勇說，「雲林女子館」命名，藉由「女」、「子」並立也成「好」的意象，強調性別平等，女子館將成為專屬推廣性別平權理念的基地，推動重視婦女權益、提升男女參與等。

雲林縣政府社會處長徐忠徹表示，「雲林女子館」每星期二至星期六上午8時至下午5時，提供婦女福利諮詢、心理諮商、性別平權好書閱讀、性別平權意識培力宣導、婦女團體培訓、多媒體展覽、婦女技藝研習、專業知能培訓、下午茶休閒、親子休憩、資訊傳播、場地租借等服務。

另外，設置縣府部門第1間性別友善廁所，採用虎尾高中學生吳宜蓁的創新設計作為LOGO，傳達體貼女性、中性氣質朋友使用廁所困擾的用心。1060308

(中央社)