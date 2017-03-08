台灣捐洗腎機 協助蒙古提升醫療
台灣捐贈洗腎機予蒙古西北三省烏布蘇省立醫院，以協助醫院建立洗腎中心。
駐蒙古代表黃國榮與台北醫院院長徐錦池，於當地時間6日代表政府捐贈兩部洗腎機、一部純水機與洗腎相關耗材，並由台北醫院醫師與醫療技術人員進行技術指導。
另外，8日及10日，政府也將分別捐贈洗腎設備與耗材給科布多及札布汗兩省的省立醫院，希望可進一步提升蒙古西北地區洗腎醫療能力與相關設備的質量，以及洗腎病患的健康與生活品質。
黃國榮致詞時表示，此次是由「蒙藏委員會」編列預算捐贈，並由台北醫院負責技術移轉及蒙方相關醫護人員的儀器設備操作、維修等訓練。歷年來台灣已為超過450位蒙古醫生與醫護人員提供短期訓練，其中多數即由台北醫院所培訓。
烏布蘇省長及議長均出席捐贈儀式，表達對於台灣的感激，兩人並與黃國榮及徐錦池共同主持剪綵儀式，隨後探視運用新洗腎機接受治療的病患。1060308
(中央社)
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