協商放生問題 林岱樺：為解決棄養
民進黨立委林岱樺今天表示，有關野生動物保護法修法草案的放生議題，是要解決棄養問題；這是很嚴肅的公共議題，她不願意扯上派系或是高雄市長選舉。
林岱樺日前主持野保法修法草案協商，主張如果民眾不養動物了想放生，應可送到收容所，但林務局長林華慶認為棄養就是違法，雙方的舌戰引發網路熱議，她今天中午12時40分親上火線說明。
林岱樺表示，她反對任意放生，更反對商業放生。她強調，「這沒有對錯，這是一個公共議題的評論」，她的論點是要解決棄養的問題、反對任意放生、商業放生，「修法其實就是要解決這些問題」。
她說，這3個重點是任何動保團體都會支持的，她個人要去促成的是動保團體與放生團體如何攜手合作。感謝各界有不同的意見，在未來修法的過程當中，她會誠摯的邀請各界來提供更寶貴的意見。
民進黨立委段宜康昨天在臉書貼文指出，這種協商方向，絕不能接受，不但黨團不能簽字背書，也已經要求農委會不可以讓步。
林岱樺說，會找機會當面向段宜康說明；任何的結果，一定要得到黨團與跨黨派立委的支持，這都是立法與修法嚴謹的過程。
現場記者詢問，協商當天是否有動怒，林岱樺表示，動怒倒沒有，她願意悉心檢討，若她的言辭讓聽者不舒服，她也一定改進。1060308
(中央社)
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