生了! 竇智孔喜迎雞寶寶 正式升格當新手爸

竇智孔今天喜獲麟兒，正式升格當人父。(圖/竇智孔臉書)

竇智孔16歲時簽約滾石唱片當歌手，接著轉戰偶像劇和電影演出，對感情始終低調的他，去年底認了與老婆早已結婚2年，而且已經懷孕數個月，今天中午他PO出一張陪老婆待產的照片，已準備好迎接新生兒報到。

竇智孔留言感謝粉絲關心。(圖/竇智孔臉書)

竇智孔與前女團Yummy成員許淑幃密婚，兩人直到去年底才承認，並在臉書公開放閃，據悉老婆先前都被「驗退」，直到昨晚陣痛入院待產，醫生才點頭答應，竇智孔中午在臉書PO出兩人合照，只見老婆指著肚子，竇智孔則是興奮比YA，並感性寫道「突然覺得我們好幸福，有你們真好⋯⋯」，早為成為一家三口做好準備。

稍早幃幃也順利產下愛的結晶，對寶寶性別保密到家的兩人，等到出生後才揭曉是男寶寶，也讓粉絲紛紛留言恭喜兩人升格為新手爸媽，對此竇智孔也公開回覆粉絲「這一路上你們的支持與愛是我最大的勇氣⋯⋯愛你們」。

(中時電子報)