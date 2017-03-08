鄭文燦：打造桃園為性平友善城

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桃園市長鄭文燦今天肯定桃園市性別平等辦公室及社會局的努力，未來持續把性別平等及性別主流化理念融入施政，打造桃園為性平友善城。

鄭文燦今天主持市政會議，接受性別平等辦公室及社會局呈獻行政院第15屆金馨獎「優等」及「性別平等創新獎」獎項，他肯定性別平等辦公室及社會局的努力，未來也持續把性別平等及性別主流化理念融入施政，達到「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」目標，打造桃園為性別平等友善城市。

他表示，市府於去年4月26日成立全國第二個性別平等辦公室，由參事簡秀蓮擔任執行長，並編列專責人力，辦理性別平等業務策劃及督導工作。

他說，這次榮獲行政院第15屆金馨獎「優等」，而首創提出「花木蘭教戰手冊」、「性平大富翁」遊戲的「花木蘭為性平出征」方案，也榮獲金馨獎「性別平等創新獎」，代表市府推動性別平等政策獲得肯定。

鄭文燦也指出，市府推動性別平等政策，以達到「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」為目標，並融入施政中；市府女性主管任用比例為六都最高，各類型委員會任一性別也須達1/3比例；社會局並培力性平師資種子，可至各社區、學校、鄰里，透過研習讓市民瞭解性別平等內涵。1060308

(中央社)