嫌犯逃避性侵輔導 北市議員籲修法改善

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男子涉姦殺陳姓小模，震驚社會，台北市民進黨議員王威中（中）8日指出，嫌犯是性侵累犯，市府處以行政處分，沒有強制性，嫌犯規避接受輔導治療，籲中央修法提前、加強治療與追蹤程序。中央社記者梁珮綺攝 106年3月8日

男子涉姦殺陳姓小模，震驚社會，台北市民進黨議員王威中指嫌犯是性侵累犯，市府處以行政處分，沒有強制性，嫌犯規避接受輔導治療，籲中央修法提前、加強治療與追蹤程序。

依照「性侵害犯罪防治法」第21條第1項、第2項規定，性侵犯拒絕接受評估身心治療或輔導，市府可開罰新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並移送地檢署，可處以1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣5萬元以下罰金。

王威中今天召開記者會，指涉殺女模的嫌犯程宇是性侵累犯，從103年1月至今年3月，市府開罰5萬、移送3次，程宇仍姦殺女模。

王威中指出，程宇首次犯下性侵案時，對象是未成年少女，適用於刑法第227條、俗稱「兩小無猜」條款，雖初犯而不用到警察局登記報到，但被評估需接受輔導治療，程宇避不出席。

衛生局醫護管理處副處長黃敬堯解釋，依「台北市政府處理違反性侵害犯罪防制法事件統一裁罰基準」開罰程宇，罰後程宇未繳納罰金，直接移送地檢署，程宇也受判拘役，黃敬堯說，移送後，下次開罰「歸零計算」，所以共罰5次、每次5萬元，移送3次。

黃敬堯說，有1次移送程宇時，程已入監服刑，所以不計入；另1次就是今年3月，還來不及移送，程宇就涉入女模命案。

黃敬堯坦言，行政處分沒有強制力，性侵犯也不會繳納罰鍰，呼籲中央立法機關能修法，省略行政處分，直接強制移送；社會局家暴暨性侵害防治中心副主任陳彥竹也說，北市性侵犯有4成不起訴，希望中央修法加重裁罰。1060308

(中央社)