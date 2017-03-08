NBA史上第6人 諾威茨基加入3萬分俱樂部

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德國籍球星諾威茨基（Dirk Nowitzki）今天在達拉斯小牛對洛杉磯湖人一役達到生涯3萬分的里程碑，成為美國職籃NBA史上第6名3萬分俱樂部成員。

法新社報導，此役之前，諾威茨基僅需20分即可達到里程碑，而他在第2節就靠1記後仰跳投達陣。

38歲的諾威茨基現在加入賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）、張伯倫（Wilt Chamberlain）之列，成為NBA至今僅僅6名生涯得分達3萬分的球員。1060308

(中央社)