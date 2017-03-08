提前響應「沒女性」大罷工 美自由女神熄燈
高舉火炬，佇立紐約曼哈頓自由島一個多世紀，早已成為美國象徵的自由女神像周二晚陷入一片黑暗。
據紐約WABC電視台報導，這黑暗持續了約1個小時，唯有皇冠與火炬透出些許光芒。
由於自由女神像是知名地標，當燈光在晚間10點熄滅時，立即引起社群媒體上的熱烈討論。據紐約PIX11台網站報導，美國「沒有女性的一天」（A Day Without a Woman）大罷工預定於3月8日國際婦女節當天舉行，負責規劃活動的「女性大遊行」（Women’s March）組織鼓勵參與者，當天不要工作，而自由女神像似乎提前響應了這項活動。
「女性大遊行」組織甚至在官方推特帳戶上推文，感謝充滿象徵性的自由女神。
而美國國家公園管理局（National Park Service）發言人威力思（Jerry Willis）說，部分照明系統突然出現故障。其中最可能的原因，就是在進行珊迪颶風（Hurricane Sandy）重建專案中的緊急備用發電機啟動作業所引起的。
(中時電子報)
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