提前響應「沒女性」大罷工 美自由女神熄燈

就在3月8日「沒有女性的一天」大罷工前夕，紐約自由女神像照明故障，陷入一片黑暗，巧合地提前響應了罷工活動。（圖/推特）

自由女神像佇立紐約曼哈頓自由島一個多世紀，早已成為當地聞名全球的地標。（圖/美聯社）

高舉火炬，佇立紐約曼哈頓自由島一個多世紀，早已成為美國象徵的自由女神像周二晚陷入一片黑暗。

據紐約WABC電視台報導，這黑暗持續了約1個小時，唯有皇冠與火炬透出些許光芒。

由於自由女神像是知名地標，當燈光在晚間10點熄滅時，立即引起社群媒體上的熱烈討論。據紐約PIX11台網站報導，美國「沒有女性的一天」（A Day Without a Woman）大罷工預定於3月8日國際婦女節當天舉行，負責規劃活動的「女性大遊行」（Women’s March）組織鼓勵參與者，當天不要工作，而自由女神像似乎提前響應了這項活動。

「女性大遊行」組織甚至在官方推特帳戶上推文，感謝充滿象徵性的自由女神。

「女性大遊行」組織在官方推特上推文道：「自由女神，感謝您起而抗爭，並為『沒有女性的一天』熄燈。」（圖/推特）

而美國國家公園管理局（National Park Service）發言人威力思（Jerry Willis）說，部分照明系統突然出現故障。其中最可能的原因，就是在進行珊迪颶風（Hurricane Sandy）重建專案中的緊急備用發電機啟動作業所引起的。

(中時電子報)