偽藥流竄市面 親民黨擬修法加重刑責
「冠脂妥」遭爆摻有假貨，衛福部食藥署長吳秀梅今表示，已經追查到來源，但基於偵查不公開無法公開。親民黨立院黨團今舉行記者會表示，藥品真偽已經遭受廣大民眾質疑，政府除應加強查察偽藥流向，親民黨團也會提案修法加重對於製造假偽藥的刑事責任。
親民黨立委陳怡潔指出，全台有超過57萬人服用如「冠脂妥」等降血脂藥，所以出現偽藥真的造成人心恐慌，希望食藥署要盡快針對所有「來源可疑」的相關批號藥品下架、封存、檢驗並公告結果，不要讓降血脂藥也出現「藥流感」，「不要今天爆出這個藥是假的，明天爆出那個藥是假的，千萬不要有檢舉有通報才稽查。」
親民黨團將針對《藥事法》製造或輸入偽藥或禁藥者，原本刑度為處10年以下有期徒刑，將提案修法比照重罪刑度，改為處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金。對於明知為偽藥或禁藥，而有販賣、供應、調劑、運送等行為者，改處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金，藉此加重刑責，以遏止犯罪。
(中時)
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