SM娛樂練習生條款首曝光 遭公平會狠砍這一條
韓國知名造星公司「SM娛樂」旗下有東方神起、少女時代、Super Junior等夯團，豈料2014年起EXO成員吳亦凡、鹿晗、黃子韜陸續提出解約，如今黃子韜仍以合約無效為由訴訟中，引發外界對SM所制定條約爭議，近日韓媒報導，公平會調查後，要求SM娛樂刪除其中一條練習生條款，被粉絲詬病的「奴隸條款」也算稍微曝了光。
據《韓國每經中文網》報導，SM娛樂日前發出聲明，表示經由韓國公正交易委員會調查後，公司接到須對合約中其中一項條款修正的通知，最終決定刪除，而所被刪除的條款出自大眾文化藝術人標準專屬契約書第6組第3項，提及：「乙方（指藝人）不得作出有損大眾文化藝術人品格的行為，不得為演藝活動帶來阻礙，不得作出有損所屬公司及所屬公司旗下藝人名譽及信用的行為」。
對上述條款，公正交易委員會認為所謂的「有損名譽及信用的行為」過於抽象，使公司甲方能以任何理由隨意解約練習生，且一旦產生公司認定犯規行為，便可隨意辭退練習生，對乙方相當不利，而SM娛樂也在聲明中釋出善意，表示：「往後公正交易委員將修改大眾文化藝術人標準契約書，我方也會隨之刪除。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。