SM娛樂練習生條款首曝光 遭公平會狠砍這一條

EXO於2014年起陸續有3名成員要求解約。（圖／中時資料照片）

韓國知名造星公司「SM娛樂」旗下有東方神起、少女時代、Super Junior等夯團，豈料2014年起EXO成員吳亦凡、鹿晗、黃子韜陸續提出解約，如今黃子韜仍以合約無效為由訴訟中，引發外界對SM所制定條約爭議，近日韓媒報導，公平會調查後，要求SM娛樂刪除其中一條練習生條款，被粉絲詬病的「奴隸條款」也算稍微曝了光。

據《韓國每經中文網》報導，SM娛樂日前發出聲明，表示經由韓國公正交易委員會調查後，公司接到須對合約中其中一項條款修正的通知，最終決定刪除，而所被刪除的條款出自大眾文化藝術人標準專屬契約書第6組第3項，提及：「乙方（指藝人）不得作出有損大眾文化藝術人品格的行為，不得為演藝活動帶來阻礙，不得作出有損所屬公司及所屬公司旗下藝人名譽及信用的行為」。

對上述條款，公正交易委員會認為所謂的「有損名譽及信用的行為」過於抽象，使公司甲方能以任何理由隨意解約練習生，且一旦產生公司認定犯規行為，便可隨意辭退練習生，對乙方相當不利，而SM娛樂也在聲明中釋出善意，表示：「往後公正交易委員將修改大眾文化藝術人標準契約書，我方也會隨之刪除。」

(中時電子報)