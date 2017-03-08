批監委被提名人是酬庸 林為洲：小英司法改革成笑話

前總統府秘書長陳師孟（圖）獲提名監察委員，2日在總統府出席「介紹第五屆監察委員補提名人」記者會。(圖/中央社)

總統府近來公布11人監委被提名人後，連日來引發各界熱議。對此，國民黨立委林為洲昨（7）日於臉書指出，質疑監委被提名人中，有人涉及貪汙案，或牽涉詐取補助案，更有多位是替綠營高層辯護的律師，讓林難以相信此名單與酬庸無關，直言總統蔡英文的司法改革會成一大笑話。

針對監委被提名人名單，林為洲今於臉書發文，開頭即點出人選中爭議之處，包括前立委趙永清曾涉及中醫、牙醫師公會賄賂貪污案、前勞委會主秘王幼玲涉詐取補助案等，還有多位是替民進黨高層辯護的律師。因此，要說非酬庸性質，林為洲認為實在難以令人信服。

林為洲更進一步提及，監委被提名人之一的陳師孟，早前表示，待上任後要清除他所認定不適任的法官，包括，辦理前總統陳水扁、交通部長郭瑤琪等，與對於黨產會跟執政黨有不同看法的法官。這讓林為洲相當不苟同，稱其儼然成為蔡英文政府的打手，不但對憲政體制進行破壞，使監察凌駕司法，更破壞中立，「讓蔡英文的司法改革成為一大笑話。」

在這樣的情況下，林為洲呼籲蔡政府應撤回所有不適任之人選名單，並且該言行一致；而不是一邊說要廢監察院，卻又提名監察委員做政治酬庸。同時，林為洲也盼民進黨立委能一起捍衛憲政體系之完整，以確保司法中立不受侵犯！

(中時電子報)