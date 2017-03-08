年金改革算法不公平 大學教授發起連署反彈

年金改革不只引起中小學教師反彈，大學教授也有意見。全國大專教師會聯合會等團體發起連署，指大學教師因入行門檻高，普遍「晚入行、年資短」，因此年金改革應將大學教授視為「特殊職務者」，退休金計算的所得替代率，應另訂規範，否則將造成人才大量流失，未來沒人願意回台為教育打拼。

政大教授周祝瑛指出，在這波年金改革中，忽略了大學教師的聲音，相較其他軍公教人員，大學教師行業因入行門檻高，許多大學同學已在職場上十多年，但大學教師仍然在打拼，明顯性質不同，年金改革應考量職業的特殊性。

交大教授李威儀表示，國內大學教授的薪水跟鄰近國家比已經低很多，過去有研究資料顯示，教授一生的總薪資比中小學老師還低，尤其是留學國外取得博士學位者最低，台灣的大學教授雖取得博士學位，但拿的碩士薪水，退休金又是學士水平，「誰還願意回台灣打拼？」

李威儀說，若大學教師年金按照目前規畫方案，面對激烈的國際人才競爭，勢必加速具有國際競爭力學者出走、大學人才被挖角與跳槽。

因此，教團發起連署，指大學教師本薪僅為薪資5成，其他公教人員本薪為薪資之70％或80％，現改革方案中，退休所得上限的分母為本薪2倍，依任職年資不同調降金額為分母ｘ75％，再逐年調降至60％、最低至45％，這種算法對大學教師不公平，不應一體適用同一方案。

連署建議，大學教授退休所得替代率，建議分母應為本薪+學術研究費，分子應為月退休金，另上限應為實際服務年資+50％。

(中時)