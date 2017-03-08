非法律人出席司改國是會議 作家張娟芬：認真研讀資料

司改國是會議第三分組今日召開會議，委員、作家張娟芬首度出席。張娟芬會後表示，今日討論的環保議題沒有爭議，雖然會中一定會出現法律專業用語，但不會造成認識上的困難，而檢察官的定位是她最關切的議題，希望明確區分檢察官與法官的角色，以防侵害人權。

張娟芬是國內知名作家，長期關切司法改革、廢除死刑、同性戀等議題，其胞兄張升星是台中高等行政法院法官，同時也是司改國是會議委員，形成兩兄妹同為國是委員的罕見例子。

張娟芬最近才剛從歐洲拿到博士學位，因此缺席第三分組第一次會議，今日是首度現身分組會議現場參與討論。

第三組今日討論主軸為環保案件的偵查與訴訟制度，張娟芬說，這是沒有爭議的議題，委員從不同觀點集思廣益達成共識，會中雖然有法律用語，但不會造成溝通上的困難。

張娟芬表示，法官、檢察官之間的關係牽涉人民權益保障，國家法制刻意把國家權力區分成法官與檢察官，藉由分權讓這兩角色制衡，避免侵犯人權，因此若檢察官、法官角色混同、沒有區分清楚，將造成權力過大且缺乏內部制衡，進而侵害人權，這是她最為關切的議題。

張娟芬坦言，從非法律人的觀點來看司改國是會議會有些困難，因此事先、事後的資料都需要認真研讀。面對司改國是會議屢遭質疑議題選擇不當，張娟芬則認為，司改國是會議秉持著開放的精神，不應特別排除任何議題。

(中時)