大驚！紅髮艾德自爆上了泰勒絲好姊妹

紅髮艾德與泰勒絲感情超好。（圖／達志影像）

泰勒絲身邊姊妹都是大牌正妹。（圖／達志影像）

小天后泰勒絲的好朋友紅髮艾德（Ed Sheeran），同樣也是個超夯創作歌手，兩人的好交情從早期看得出端倪。只是現年26歲的艾德，近來接受雜誌專訪時，卻自爆曾和泰勒絲的好友上過床，尤其泰勒絲好友都是超紅女星，讓許多網友都開始猜測到底是哪位A咖？

紅髮艾德近來接受《滾石》雜誌專訪，他透露2013年時曾經獲邀參加泰勒絲的北美巡迴，他笑稱當時自己還是個來自英國的怪男子，身邊卻能圍繞一堆大牌歌手，「那感覺很像早上起床後我都會想『這他X的到底怎麼發生的』？」

只是艾德更自爆曾經和泰勒絲的好友上過床，由於泰勒絲閨蜜們，就包含賽琳娜、吉吉哈蒂德、卡拉迪樂芬妮、坎達兒珍娜等人，讓外界都很好奇，艾德究竟是與哪位女神共度春宵？

(中時電子報)