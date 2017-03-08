拚新南向招生 長榮大學：台南適合生活與求學
台南市長賴清德率領台南12所大學，自3月4日起展開6天5夜新南向參訪之行，前往越南、馬來西亞、印尼等國，宣傳台南市市政發展成果及12所大學辦學特色，展現台南市國際友善城市及教育文化軟實力，希望吸引更多僑生、外籍生到台南求學，招攬國際人才。
12所大學主管包含國立成功大學校長蘇慧貞、長榮大學校長李泳龍、南台科技大學校長戴謙、國立台南藝術大學校長詹景裕、國立台南大學校長黃宗顯、中華醫事科技大學校長曾信超、康寧大學校長黃宜純、台南應用科技大學校長林品章、台灣首府大學校長許光華、遠東科技大學副校長楊昌裕、嘉南藥理大學副校長陳健民、崑山科技大學副校長李天祥。
長榮大學校長李泳龍表示，台南市不管在交通、文化、觀光、醫療、教育都有很便民優質的服務效能，尤其推動綠色城市不遺餘力，是個適合生活與求學的國際化城市。
長榮大學為呼應政府新南向政策，積極至馬來西亞、印尼、越南等地進行學術交流與推動華語文教育，與當地中學結為教育夥伴。並營造國際化友善校園，除設置獎學金讓外籍生安心求學外，成立國際學伴組織與生活輔導講座，協助外籍生融入校園生活。舉辦國際週，開啟多元文化視野，另也辦理文化之旅，深度了解台灣各地風貌，以及各式聯誼性活動，包含台灣重要節慶，加深外籍生與本國生的情感交流。
李泳龍進一步表示，因應新南向政策，長榮大學設立東南亞文化暨產業學士學位學程，以實務經驗為導向，培養跨文化及國際移動力。設置海外行動學堂，學校付來回全額機票。三年修滿學分，可進入海外企業實習，鼓勵年輕人迎向南進機會，從東南亞感受全球脈動，做世界需要的菁英人才。
(中時)
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