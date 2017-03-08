陸外交動向聚焦 外長記者會媒體趕早到
中國大陸外交動向一直受到國際矚目，使歷任外交部長每年3月出席的全國人大記者會，人氣始終居冠，今天也不例外。上午10時才開始的記者會，8時30分以後抵達現場者幾無座位。
除了媒體普遍每年只能見到中國大陸外長1次，今年來中國大陸對外關係變數增加，先是作風迥異的川普就任美國總統，使美國對中國政策產生變數，加上中國大陸與南北韓的關係幾乎同時亮起紅燈，使現任外交部長王毅今天的記者會，受到更多的矚目。
也因此，不少中外媒體今天一大早就前往記者會所在地的「兩會」新聞中心。上午10時才開始的記者會，不少媒體不到8時就已抵達會場占座位及攝影機位。而8時30分以後才到的媒體，幾乎沒有座位可坐。
中國大陸對美國及對南北韓的關係，以及南海問題，成為現場媒體今天最想問的問題，也一如預期成為記者會焦點。但王毅的回答，並沒有超出中國大陸外交部平日答覆媒體的內容。
至於熱度降溫的中國大陸對日本、對菲律賓關係，仍有媒體發問。其中王毅對中日關係表示，中國大陸當然願與日本改善關係，但日本需先「治好自己的心病」，要「理性看待和接受中國不斷發展振興的事實」。
王毅還針對中日韓領導人會議說，當前恐怕是要處理好「阻礙中日韓合作健康發展」的各種問題，為召開三國領導人會議創造必要條件。
王毅針對中菲關係說，當前中菲合作潛力正迅速釋放，「要把過去耽誤的時間補回來」。其中，2016年10月到現在還不到半年，陸客到菲律賓的組團數量新增近1000個，中國大陸進口菲律賓熱帶水果20多萬噸。部分鐵路、橋梁、水壩等合作工程可望今年開工。1060308
(中央社)
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