台日蒸汽車締結5年 台鐵推山海1日遊

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台鐵CK124與JR北海道C11型蒸汽機車（SL）締結姊妹車5週年，台鐵將在25日推出「2017 SL CK124姊妹列車5週年紀念-春之列車山海線1日遊」，10日上午開放訂票。

台鐵說，這次紀念活動，以蒸汽火車結合山海線景觀，由CK124蒸汽機車帶旅客自彰化站出發，經海線北上至竹南站，沿途欣賞海線特色風光及造訪「追分站」-日式木造小站，欣賞車站特色建築構造。

再到「大甲站」-參訪鎮瀾宮並享受特色美食。回程自竹南站經由山線南下，到「苗栗站」-參訪「苗栗鐵道博物館」及停靠「台中站」欣賞台中高架車站，最後回到終點彰化站。

「2017 SL CK124姊妹列車5週年紀念-春之列車山海線1日遊」，10日上午9時起，在台鐵郵輪式列車官網開放訂票，，單一票價每人新台幣1888元，每人網路訂票限購6張。1060308

(中央社)