亂世用重典 菲國走上恢復死刑之路

特派員看世界專欄菲律賓緝毒署（PDEA）官員引述1名被捕毒嫌說，他們之所以選擇菲律賓作為犯罪地點，是因為菲律賓沒有死刑。

相信「亂世用重典」，菲律賓總統杜特蒂的去年5月間以總統當選人的身分召開記者會，當時就宣布他將推動恢復死刑，讓人民學會遵守法律。

在菲國現任政府打擊犯罪、恢復治安的道路上，死刑成為被寄予厚望的嚇阻手段，眾議院昨天3讀通過了第4727號法案，也就是恢復死刑的法案，有217名眾議員投贊成票、54人投反對票，1人棄權。

法案說，對重大惡行犯執行死刑，有助促進和平與秩序，確保民眾服從當局，保護生命、自由與財產，在民主社會下打造公義環境。

由於犯罪集團鑽兒童犯罪無須坐牢的法律漏洞，利用小孩運毒或扒竊，因此如果恢復死刑法案順利成為法律，執政陣營預料會繼續推動降低刑事責任年齡的法案，有可能從目前的15歲降至9歲。

菲律賓在馬可仕時代即設有死刑，馬可仕總統在1946年至1965年處決了35名「罪大惡極」的重犯。1986年馬可仕在人民力量革命中倒台，柯拉蓉接任總統後廢除了死刑，使菲律賓成為亞洲第一個廢除極刑的國家。

但隨後的羅慕斯總統又因治安敗壞而恢復死刑，艾斯特拉達總統於1999年至2000年間，處決了7名囚犯。

艾斯特拉達於2000年的第2次人民力量革命中被推翻，接下來的雅羅育總統暫緩執行死刑，並於2006年6月簽署法案正式廢除死刑，作為晉見教宗本篤16世的伴手禮。

是否應該恢復死刑，是菲國社會長年以來激辯的議題。

一些反罪組織及犯罪受害人相信，死刑對重大犯罪有遏阻作用，且可給予受害人和家屬「獲得公道」的感受。此外，透過「法內處決」，有助減少「法外處決」情事。

但長年反對死刑的菲律賓天主教教會，形容死刑法案是「國家的殺人執照」，並以「上天有好生之德」的概念，呼籲信徒們繼續反對死刑。

人權組織也認為，沒有科學證據顯示死刑可以遏制犯罪，而且對於罪犯，政府應予改造而非毀滅，加上菲國司法效率不彰，隨時都有發生冤獄的可能。

面對反對聲浪，眾議院這次也作出退讓，初步排除了毒品相關以外的罪行，如貪汙、叛國、殺人、性侵等，只留下進口毒品、販賣或運送毒品、經營毒窟、製造毒品等罪行。

此外，只要持有10公克的鴉片、嗎啡、海洛英、古柯鹼、安非他命、大麻或任何新發明的毒品，警察栽毒或私下處理沒收的毒品，都可判處死刑。

法案規定，死刑需在法院判決的1年後至18個月前，以絞刑、槍決或注射等方式執行，總檢察官可向總統辦公室提出暫停行刑的建議。

眾議長阿爾瓦雷茲（Pantaleon Alvarez）表示，杜特蒂總統對法案涵蓋範圍並不滿意，因此他未來會提出新的法案，逐步把排除的罪行再加回去。

菲律賓國會分為眾議院與參議院，法案需在兩院分別通過，兩版本整合後再於國會聯席會議中過關，交由總統簽名，才能正式成為法律。

眾議員為地方選民投票選出的立法人員，本屆有297人；參議員則固定有24人，由全國選民選出，參議院通常是菲律賓總統、副總統的跳板。

恢復死刑法案在眾議員輕騎過關，但在參議院可能無法如此平順，需在24人中取得至少13票才行，執政黨在參議院的人數優勢不像在眾議院那般懸殊，不少參議員迄今尚未在死刑議題表態。

阿爾瓦雷茲在法案表決前夕，曾揚言懲罰投反對票的眾議員，因此預料秋後算帳不久後就會開始，反對眾議員在各委員會的主席、副主席等職位可能將被拔除。

分析家認為，被削權政客心中的不滿，以及坊間覺得政府反罪手段極端且殘暴的觀感，可能腐蝕杜特蒂的支持度，為菲國種下政治動蕩的因子。1060308

(中央社)