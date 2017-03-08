中原連三年獲教學卓越全國第一
教育部公布106年度獎勵大學教學卓越計畫名單，中原大學在全國公私立大學中勇奪第一名，同時是連續第三年獲得第一名殊榮。
此外，日前教育部公布的大學註冊率及1111人力銀行所調查之企業最愛大學，中原大學皆榮獲私立大學之首。
中原大學校長張光正表示，中原大學秉持全人教育的理念，教學卓越計畫在中原不只是計畫名稱，更是師生共同追求成長、以知識造福人群的具體實踐！中原的教學卓越計畫以學生為主體，聚焦在學生能力的培養與發揮，希望為國家社會培育兼具「品格、專業、創意、世界觀」之新世代人才。
在教育部教學卓越計畫的支持下，中原大學的教學活動不僅發揮創意，更與公益結合。例如由企管系與商設系師生跨域合作，以討喜的包裝設計與網路行銷協助苗栗偏鄉銷售當地農產梨子，並將所得運用於搶救瀕臨廢校的雙連國小，成立「雙連梨社會企業」，建立全台首見以社會企業模式為偏鄉小學尋找生機的公益案例。
此外，企管系首度將研究所專業課程結合地區高中，透過創客實做、微電影、體驗營、互動遊戲等方式，協助陽明高中、大園高中、永豐高中、復旦高中及內壢高中等五所學校，發展特色課程、推廣生命教育、創意行銷校園。
「產學鏈結、學用合一」的實作教育也是中原大學教學卓越計畫的一大重點，電資學院成立「三創意次元空間」創客實作基地，動手研發眼控輪椅、競速自走車等多項創新技術應用作品，讓學生不再只是空談理論；設計學院則帶領學生在宜蘭、桃園及彰化等縣市，將設計專業運用在地方觀光與文創；此外，理、工、商、電資學院每年暑假皆與10餘所國外大學共同舉辦「創新、創業」國際營隊，讓校園成為國際合作的一個平台，也為台灣發展亞洲矽谷貢獻一份心力。1060308
(中央社)
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